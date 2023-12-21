Vitalicio

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Adjetivo que califica a aquello que dura desde que se obtiene o contrata hasta el fin de la vida.

Suele aplicarse a cargos, rentas, seguros, pensiones, etc. .