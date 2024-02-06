Voluntad de las Partes

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La Voluntad de las Partes (en Arbitraje)

Concepto de la voluntad de las partes en relación a este ámbito: la voluntad, la autonomía de la voluntad para ser más exactos, es la génesis del arbitraje.

En este sentido, la aplicabilidad de una ley determinada, sea para el fondo del asunto o para regir el arbitraje, viene condicionada por la EleccIón de las partes.

En esta medida, la voluntad de las partes constituye fuente del arbitraje. De allí que esta voluntad ha de ser válida; p…