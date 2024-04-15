Zona del Canal de Panamá

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. La Zona del Canal de Panamá es un territorio que estuvo bajo administración estadounidense, situado en la parte central de la república de Panamá. Es la franja de tierra que se extiende a través del istmo de Panamá, y que por el tratado de 1903 (con enmiendas posteriores) fue concedida a Estados Unidos a perpetuidad para la construcción, el mantenimiento y la protección del canal de Panamá. La Zona tenía aproximadamente una extensión de 8 km a ambos lados del canal, y un área total de 1.676 km2. Era administrada por un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos.

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