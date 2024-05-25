Arbitraje bajo los Acuerdos Internacionales de Inversión

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Las contrademandas de derechos humanos en el arbitraje de los tratados de inversión

Por lo general, los tratados de inversión estipulan que sólo pueden presentarse ante un tribunal arbitral las reclamaciones directamente relacionadas con las inversiones. Esto significa que las controversias sujetas a arbitraje no pueden extenderse a ningún tipo de conflicto entre el inversionista y el Estado de origen, como una controversia sobre derechos humanos, a menos que el conflicto forme parte de la "controversia sobre inversiones". Una de las formas de hacerlo es la utilización de reconvenciones por el Estado anfitrión. A modo de ejemplo, en Urbaser c. la Argentina1, el Estado receptor interpuso contrademandas contra el inversor extranjero por presuntas violaciones de los derechos humanos. El Tribunal acep…