Cuando se produjo en España el fallo del Banco de Barcelona, el Juzgado de Primera Instancia del norte de esta capital, ante la reclamación de los propietarios de las cuentas corrientes del banco, que pedían ser clasificados en el fallo como titulares de un depósito, dictó una senténcia en la que reconocía a los impositores como depositantes, y por tanto su carácter preferente de creditores de dominio. La sentencia se fundamentón en que el derecho de los bancos a hacer uso de dinero de las cuentas corrientes en metálico esta forzosamente limitado por la obligación de mantener de una manera constante los fondos de las cuentas a disposición del cuentacorrentista, y esta limitación legal en la disponibilidad impedia admitir que los fondos depositados en una cuenta corriente pudieran ser considerados por el Banco de su exclusiva pertinencia. (1)

El tribunal Supremo español no llegó a pronunciarse sobre el caso ant…