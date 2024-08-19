Derecho Empresarial

Derecho Empresarial

«La civilización industrial moderna se ha desarrollado dentro de un cierto sistema de mitos convenientes. La fuerza motriz de la civilización industrial moderna ha sido la ganancia material individual, que se acepta como legítima, incluso loable, sobre la base de que los vicios privados producen beneficios públicos en la formulación clásica.

Ahora bien, hace tiempo que se comprende muy bien que una sociedad que se basa en este principio se destruirá a sí misma con el tiempo. Sólo puede persistir con el sufrimiento y la injusticia que conlleva mientras sea posible fingir que las fuerzas destructivas que crean los humanos son limitadas: que el mundo es un recurso infinito y que el mundo es un cubo de basura infinito. A estas alturas de la historia, una de dos cosas es posible: o bien la población en general tomará las riendas de su propio destino y se preocupará por los intereses de la comunidad, guiada por valores de solidaridad y simpatía y preocupación por los demás; o bien, alternativamente, no habrá destino que nadie pueda controlar.

Mientras alguna clase especializada esté en una posición de autoridad, va a establecer la política en función de los intereses particulares a los que sirve. Pero las condiciones de la supervivencia, por no hablar de la justicia, requieren una planificación social racional en interés de la comunidad en su conjunto y, a estas alturas, eso significa la comunidad mundial. La cuestión es si las élites privilegiadas deben dominar la comunicación de masas y utilizar este poder como nos dicen que deben hacerlo, es decir, para imponer las ilusiones necesarias, manipular y engañar a la mayoría estúpida y apartarla de la escena pública. La cuestión, en resumen, es si la democracia y la libertad son valores que hay que preservar o amenazas que hay que evitar. En esta fase posiblemente terminal de la existencia humana, la democracia y la libertad son más que valores que hay que atesorar, puede que sean esenciales para la supervivencia.»

- Noam Chomsky

«Tenemos que comprender, como hicieron Marx y Adam Smith, que a las empresas no les preocupa el bien común. Explotan, contaminan, empobrecen, reprimen, matan y mienten para ganar dinero. Echan a los pobres de sus casas, dejan morir a los que no tienen seguro médico, libran guerras inútiles con fines lucrativos, envenenan y contaminan el ecosistema, recortan drásticamente los programas de asistencia social, destripan la educación pública, destrozan la economía mundial, saquean el Tesoro estadounidense y aplastan todos los movimientos populares que buscan justicia para los trabajadores y trabajadoras. Adoran el dinero y el poder».

- Chris Hedges ("La muerte de la clase liberal")

