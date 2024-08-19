Globalizaciones Alternativas: el Conocimiento Disidente en el Movimiento por la Justicia Global

¿Son capaces las oposiciones al globalismo neoliberal de mercado (especialmente tras el colapso económico mundial) de desarrollar ideologías alternativas significativas? ¿Hay en el horizonte alguna alternativa sustancial al sistema capitalista mundial? ¿Cómo abordarían las ideologías y las ideas los graves dilemas de economía frente a ecología, redistribución frente a reconocimiento, global frente a local, reforma frente a revolución, etc.?

La globalización alternativa aparece como una forma de convergencia de las luchas contra la globalización neoliberal dirigidas por organizaciones que varían mucho en función de su campo de acción particular y de los males que denuncian. Se manifiesta especialmente en las movilizaciones organizadas contra las reuniones de estas instituciones internacionales y, sobre todo, en los foros sociales mundiales, regionales o temáticos.

Nacimiento del movimiento antiglobalización

Los manifestantes reunidos en Seattle en la apertura de la Asamblea General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre de 1999 iniciaron un ciclo de movilizaciones que desde entonces se ha extendido por todo el planeta. Desde entonces, no ha habido cumbre o conferencia internacional importante -FMI, G8, G20, cumbre europea, foro de Davos, etc.- que no haya ido acompañada de manifestaciones. Desde entonces, no ha habido ninguna gran cumbre o conferencia internacional -FMI, G8, G20, cumbre europea, foro de Davos, etc.- sin actos y conferencias paralelas.

Había habido algunas señales de alarma: la amplitud, en Gran Bretaña y luego en muchos otros países, de la campaña para anular la deuda de los países del Tercer Mundo; el éxito de las acciones emprendidas en Estados Unidos y Francia contra el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en 1998; y, en Francia ese mismo año, el asombroso éxito de laAssociation pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens (Attac), seguido del apoyo prestado a José Bové y a sus compañeros de la Confédération paysanne. El impacto mundial del levantamiento zapatista y el éxito del encuentro internacional organizado en Chiapas en el verano de 1996 eran ya una prueba de este cambio de clima. Pero lo que sorprende a los observadores de todo el mundo es la rapidez con la que se han desarrollado estos movimientos y la magnitud de la protesta.

Contra la globalización liberal

La noción de «globalización», tal y como se entiende aquí, se refiere a las formas actuales del capitalismo, incluidos sus aspectos políticos, como son los vínculos entre los cambios del capitalismo, la apertura de los mercados, la posición hegemónica adquirida por la potencia estadounidense y el papel de las instituciones internacionales – OMC, FMI o Banco Mundial – que son sus vectores. Los propios movimientos hablan ya de « globalización corporativa» en Estados Unidos, o de «globalización liberal» en Europa, cuya definición se centrará en el aspecto político del proceso.

Ante todo, se cuestionan las cuestiones sociales. Incluso en países como Estados Unidos, que han experimentado un crecimiento económico sostenido, la transformación del capitalismo ha ido acompañada de un aumento significativo de las desigualdades y, más en general, de un aumento general de la inseguridad laboral. Esto afecta a todos los estratos de la sociedad, desde lo más alto de la escala -donde las opciones sobre acciones pueden suponer una parte importante del salario- hasta los empleos poco cualificados que ofrecen todas las variantes de la inseguridad laboral. Lo que es cierto a escala nacional lo es aún más a escala mundial, ya que el Banco Mundial considera que el aumento de la pobreza se ha convertido en el principal problema del planeta.

Otro tema ya muy presente en las movilizaciones: las preocupaciones medioambientales. A este respecto, las prácticas del transporte marítimo ofrecen un resumen de lo que denunciaban estos movimientos. Puesta de relieve por el naufragio delErika en diciembre de 1999, la lógica del menor coste seguida tanto por los armadores como por los fletadores, en este caso el grupo Total-Fina, fomenta, en nombre de la competencia internacional, la utilización de buques que enarbolan pabellones de países complacientes en términos fiscales, sociales y de seguridad. Combinado con controles técnicos laxos o ineficaces, este enfoque aumenta inevitablemente los riesgos para el medio ambiente.



La democracia es el tercer tema recurrente en todas estas campañas. Los poderes de los Estados se han debilitado en favor de instituciones regionales, como la Unión Europea, o globales -tengan o no estatus formal, desde laOMC hasta el G20- sobre las que los ciudadanos tienen poco o ningún control. De ahí el deseo, presente por doquier en estos movimientos, de poder controlar estas instituciones y, de forma más general, de encontrar lugares, desde los más cercanos a los más lejanos, en los que se puedan poner en práctica opciones democráticamente determinadas.

Una pluralidad de preocupaciones

Durante las manifestaciones de Seattle en 1999, esta pluralidad de preocupaciones fue puesta de relieve por algunos observadores que se preguntaban qué podría unir a los trabajadores de la siderurgia, preocupados por las consecuencias sociales de la apertura de los mercados, y a los defensores de las tortugas y los delfines, que protestaban contra la utilización de redes de deriva, autorizadas por los acuerdos de libre comercio. Llegaron a la conclusión de que estos movimientos tendrían un alcance débil, que una coalición tan variopinta contra la OMC no podría durar más allá del acontecimiento y, sobre todo, que no podrían ofrecer alternativas serias a la globalización liberal. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron demostraron la profundidad de un movimiento que está llamado a globalizarse. La globalización liberal, que algunos autores, como François Chesnais, definen como un «nuevo régimen de acumulación de capital dominado por las finanzas», nos ayuda a comprender la perennidad de estos movimientos: aunque las críticas se refieran a ámbitos muy diferentes, los actores son conscientes de su complementariedad y de la necesidad de explotar la sinergia entre estas luchas.

Los problemas y dificultades son de naturaleza diferente y conciernen

o, lo que a menudo viene a ser lo mismo, entre los movimientos implicados en la movilización contra la globalización liberal y los sindicatos y ONG presentes desde hace tiempo sobre el terreno.

Una radicalización de la juventud

La mayoría de los manifestantes de Seattle (1999) y Washington (2000) tenían menos de veinticinco años. Lo mismo ocurrió en Praga (2000). La mayoría eran estudiantes, y la gran mayoría no eran miembros de partidos políticos ni siquiera de organizaciones nacionales. En Estados Unidos, su implicación había comenzado a menudo con las campañas Ropa Limpia, que se propusieron desde los campus hacer más ética la fabricación de ropa comprobando las condiciones de trabajo y los salarios, incluso en los países del Sur donde se había deslocalizado la fabricación. Muchos de ellos se veían a sí mismos en los círculos «alternativos» de una cultura que podría vincularse a la tradición libertaria o a la ecología radical. Han desarrollado sus propios métodos de acción de protesta, basados en la acción radical no violenta. La estructura básica es el «grupo de afinidad», que permite a cada uno participar en laacción colectiva conservando su propia identidad y sus referencias. Estos grupos nombran delegados que se reúnen para elaborar planes de manifestaciones, se organizan cursos de formación en acción no violenta y se multiplican los intercambios, a través de Internet, entre grupos de distintas regiones.

Esta ola de radicalización entre una parte importante de los jóvenes está cambiando profundamente la situación de los movimientos sociales en muchos países. Pero, como siempre ocurre cuando se forma una nueva generación de activistas, el vínculo entre ellos y los movimientos más antiguos no es evidente: los jóvenes tienen que forjar sus propias identidades, prácticas y puntos de referencia, que no pueden ser los de las generaciones anteriores.

Víctimas de la globalización

La convergencia más natural, aunque sólo sea por razones simbólicas, se ha producido con los movimientos que representan a las primeras víctimas de la globalización: los movimientos de parados y de campesinos pobres. A mediados de los años 90, estos últimos se unieron en Vía Campesina, que incluye, junto a sindicatos del Norte como la Confédération Paysanne, la Asamblea de los Pobres de Tailandia, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) y otros. Luchan tanto por el derecho a la tierra como contra los OGM y por el mantenimiento de una agricultura respetuosa con la naturaleza. Denuncian los planes de apertura generalizada de los mercados agrícolas de la OMC, pero también, tras el debate sobre la «propiedad intelectual», el expolio de las poblaciones de los países tropicales que ven cómo sus productos naturales son patentados por empresas multinacionales.

Los movimientos de mujeres – que se unieron por primera vez en 2000 en la «Marcha Mundial de las Mujeres contra la Violencia y la Pobreza» – y las ONG, una miríada de organizaciones cuyo número no deja de crecer, también forman parte de estas movilizaciones. Su éxito tiene un doble origen. Desde los años 80, muchos jóvenes prefieren este tipo de compromiso, más concreto y menos ideológico en apariencia, a afiliarse a partidos políticos o incluso a sindicatos. El desarrollo de las ONG también se explica por la evolución de la acción internacional de los gobiernos y las instituciones multinacionales: para estas últimas, es más flexible, menos comprometido y sobre todo menos costoso apoyarse en las ONG que intervenir directamente para resolver una crisis humanitaria o ayudar al desarrollo de los países pobres. Las ONG dependen cada vez más de la financiación institucional y se ven atrapadas en las contradicciones clásicas de cualquier acción que pretenda a la vez apoyarse en una relación de fuerzas para cambiar realmente las cosas y buscar el diálogo y la concertación con las instituciones.

Movilizar al movimiento sindical

Pero el mayor desafío reside en la relación con los sindicatos, que siguen siendo con diferencia el componente más importante y estructurado de los movimientos sociales y ciudadanos.

En Estados Unidos, los sindicatos, organizados en la confederación AFL-CIO, tenían una presencia masiva en Seattle y Washington. Esto supuso una importante ruptura con una historia reciente en la que los sindicatos seguían centrados en la empresa y muy próximos al Partido Demócrata: a finales de los años 60, cuando la oleada de protestas contra la guerra de Vietnam estaba en su apogeo, la AFL-CIO se mantuvo leal al presidente Johnson. Este giro puede explicarse por el considerable debilitamiento del sindicalismo en Estados Unidos, como en la mayoría de los países desarrollados, durante los años ochenta y principios de los noventa. La influencia de la AFL-CIO tendía a limitarse a las fábricas de automóviles de la zona de Detroit y al sector público, lejos de las empresas con un fuerte crecimiento económico, que se concentraban principalmente en el oeste y el sur del país. Para hacerse un hueco en estos nuevos sectores, los sindicatos tuvieron que responder a las aspiraciones de sus empleados, muchos de los cuales eran mujeres y jóvenes, pero también directivos e inmigrantes.

Fue el inicio de una transformación que llevó a la AFL-CIO a asumir reivindicaciones como la regularización del estatuto de los inmigrantes ilegales y a colaborar con asociaciones y otros movimientos, en particular con los estudiantes implicados en la campaña Ropa Limpia. Esta evolución ha permitido al sindicalismo estadounidense posicionarse contra la globalización liberal en coordinación con otros movimientos, y especialmente con los jóvenes, agrupados en Seattle y Washington en la Direct Action Network (una red de acción directa creada en Internet), sin pretender zanjar todos los debates, ya que la AFL-CIO apoyó al candidato demócrata en las elecciones presidenciales, mientras que muchos dirigentes de ONG y asociaciones se movilizaron en favor de Ralph Nader, el candidato de los Verdes, en 2000.

Esta complementariedad existe en muchos países del Sur, en Corea como en Brasil, pero es más difícil de conseguir en Europa. En Francia, una parte importante del mundo sindical – la CGT, Sud y el Grupo de los 10, la FSU – se ha puesto del lado de la Confédération paysanne en apoyo de José Bové y participa en las campañas de la asociación Attac. Pero también hay casos más difíciles, como en Gran Bretaña, donde más de dos décadas de thatcherismo han debilitado a los sindicatos quizá más que en ningún otro lugar. Éstos han rechazado a los jóvenes radicales agrupados en Reclaim the Streets -un movimiento nacido de la ecología radical y que pretende recuperar el espacio urbano al tiempo que lucha contra la globalización financiera- y sólo se han vinculado vagamente a las movilizaciones para anular la deuda de los países pobres, encabezadas por la coalición Jubileo 2000.



Los movimientos contra la globalización liberal están renovando las cuestiones militantes y permitiéndonos pensar de forma diferente sobre los vínculos entre la acción local, nacional e internacional. Para los sindicatos, se trata de un reto decisivo.

Una lógica diferente

El impacto de las movilizaciones contra la globalización liberal se ve amplificado por las contradicciones internas de las instituciones internacionales.

Los debates se centran en los métodos y las herramientas y, por tanto, en el papel del FMI y del Banco Mundial. Pero las contradicciones son también, sencillamente, el reflejo de intereses estratégicos y comerciales divergentes. El fracaso de la OMC en Seattle tuvo muchas causas, y los conflictos de intereses, especialmente entre europeos y estadounidenses, pesaron mucho. Si las manifestaciones se consideraron el factor determinante de este fiasco, fue en parte porque cristalizaron expectativas y valores que tenían un sentido distinto al de un simple conflicto de intereses comerciales.

A estos movimientos sociales, a estos movimientos ciudadanos, se les ha asignado una responsabilidad considerable: como portadores de una capacidad de bloqueo eficaz, se espera de ellos que propongan alternativas y elaboren una lógica diferente. Aunque todavía estamos muy lejos de conseguirlo, las campañas internacionales para anular la deuda de los países del Sur, contra la intrusión de la lógica del mercado en todas las actividades humanas, para controlar la especulación financiera y para detener los planes de ajuste del FMI que golpean más duramente a los más débiles ya están ayudando a esbozar una política diferente.

Análisis del movimiento altermundialista

Movilización contra la globalización

En 1999, el fracaso de las negociaciones de la OMC, que se atribuye en parte al fracaso de ésta, imprimió al movimiento altermundialista una notable dinámica de expansión. Casi todos los meses del año 2000 hubo una reunión de protesta: en la cumbre de Davos, en las reuniones internacionales del FMI y el Banco Mundial, en las cumbres europeas y del G8, o en Francia como muestra de solidaridad en el juicio a los activistas de la Confédération paysanne acusados de desmantelar la fábrica de McDonald's en Millau el año anterior. La cooperación entre asociaciones se organizó y las redes se reforzaron con el primer Foro Social Mundial (FSM), celebrado en Porto Alegre en enero de 2001, que se presentó como una contracumbre paralela al Foro Económico Mundial de Davos, que reunía a las élites económicas y políticas desde 1970. El formato «foro» se extendió después por todo el continente con la organización del primer Foro Social Europeo en Florencia en noviembre de 2002, el primer Foro Social de las Américas en Quito en 2004, el primer Foro Social Africano en Bamako en 2006, etc. Continuará con foros temáticos (como el Foro Mundial de la Educación en 2010, el Foro sobre Migración en 2018 y el Foro sobre «Transformación de las Economías» en 2020). Se está convirtiendo en el principal foro de intercambio y debate, pero también de socialización de grupos – sindicatos, asociaciones, ONG, grupos de reflexión, redes – cuyas tradiciones activistas y métodos organizativos son muy diversos, y que están aprendiendo a conocerse, pero también a trabajar juntos para identificar principios y líneas de acción comunes.

De la antiglobalización a la altermundialización

La orientación erudita de este activismo -en el que el recurso a la «contraexperiencia» va más allá de los think tanks y los clubes intelectuales en sentido estricto- y la importancia de las profesiones intelectuales en su seno han dotado al movimiento de una fuerte dimensión reflexiva, centrada en particular en su identidad y sus perspectivas. Como ocurre con cualquier movimiento social, el nombre del movimiento – «altermundialista» – fue el centro de luchas simbólicas, tanto dentro como fuera del movimiento, sobre lo que debía significar. En el corto espacio de su historia más significativa, en el cambio de milenio, fue objeto de debate y variación de un país y grupo a otro.

En la fecha fundacional de la protesta contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle, en diciembre de 1999, la expresión «movilización contra la globalización neoliberal», con sus variantes nacionales («antiglobalización» en Francia, « no-global » en Italia, por ejemplo), era la más utilizada: los 1.200 grupos que se reunieron habían encontrado como denominador común, cada uno en su especialidad (ecología, humanitarismo, derechos humanos, etc.), la denuncia de los efectos de la globalización neoliberal sobre el medio ambiente. ), consistía en denunciar los efectos humanos, sociales y medioambientales de la globalización de los flujos económicos y financieros. La expresión tenía el mérito de reflejar la realidad del movimiento en su fase naciente: se trataba entonces de una colección variopinta de causas, la mayoría de las cuales existían desde hacía mucho tiempo – las asociaciones cuyo objetivo era precisamente luchar contra esta globalización eran minoritarias y habían sido creadas hacía relativamente poco tiempo (1998 para Attac, por ejemplo) -, que se unían mientras duraba una movilización para exigir el cese de la liberalización de los intercambios y una reforma de la OMC.

Pero a partir de 2001 empezaron a aparecer nuevos nombres, como «Globalisierungskritiker» (Críticos de la globalización) en Alemania y «alterglobalización» en Bélgica. A lo largo de 2002, el prefijo alter- sustituyó gradualmente a anti-, primero en Francia y luego en otros lugares, ya fuera de forma explícita, importando y traduciendo el término a la lengua vernácula (como en España, movimiento altermundialista), o implícita, como en la traducción inglesa de no global a new global, aunque la expresión más común allí había sido durante mucho tiempomovimiento anticorporativo.

Esta nueva caracterización, emprendida a instancias de Attac y retransmitida con éxito por los medios de comunicación, tenía varios objetivos: en primer lugar, recuperar el poder de definirse a sí mismo, ya que la etiqueta «anti» había sido aplicada desde fuera, por los medios de comunicación; en segundo lugar, contrarrestar la imagen negativa de un movimiento impulsado simplemente por una lógica de denuncia, defensiva o incluso desfasada, que podía asociar a sus activistas con la nostalgia del Estado-nación y/o los «soberanistas». Por el contrario, el prefijo alter- pretendía significar que, lejos de ser hostil al proceso de globalización, este movimiento pretendía ser la expresión y la fuerza motriz de un tipo diferente de globalización, la globalizacióndesde abajo, por utilizar una expresión que había empezado a surgir en 2001.

Al hacerlo, la legitimidad de la globalización de la sociedad civil se puso en competencia con la de los flujos comerciales, al tiempo que se desplazaban el nacimiento y los objetivos del movimiento: Seattle no parecía ser ahora más que un punto de encuentro y convergencia, aunque esencial, de familias de movimientos sociales que llevaban varios años inmersas en un proceso de transnacionalización, como las ONG ecologistas desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Cada una de ellas podría reclamar entonces una parte del mérito del nacimiento del «movimiento de movimientos» tal y como se presenta el altermundialismo. Por último, el término pretendía abrir una nueva fase estratégica: tras la fase de denuncia, la construcción de alternativas, sobre todo en los foros sociales donde, por ejemplo, tras plantear el problema del acceso desigual al agua, las organizaciones de desarrollo, ecologistas y campesinas siguieron trabajando juntas para construir campañas conjuntas y realizar experimentos originales sobre el tema.

Con este espíritu, algunas de ellas – en primer lugar el antiguo presidente de Attac, ahora su presidente honorario, Bernard Cassen – se propusieron incluso establecer un «conjunto de propuestas», un «consenso de Porto Alegre» para oponerse al tan denostado «consenso de Washington». Pero esta propuesta estaba lejos de ser popular, ya que chocaba mucho con la preocupación por la autonomía y el funcionamiento horizontal de los grupos que componen la galaxia altermundialista. También reflejaba una opción estratégica, afín a la «contrahegemonía» gramsciana y a la conquista de la influencia, que no era compartida por todos sus componentes. Por último, no era realista debido a la persistente heterogeneidad de los activistas, que la consideraban una baza esencial del movimiento.

Un “movimiento por la justicia global”

Esta heterogeneidad y también la inestabilidad intrínseca de las agrupaciones de activistas, que varían según la naturaleza de las movilizaciones (campañas, manifestaciones, foros, etc.), explican por qué el nombre del movimiento no deja de cambiar. Algunos militantes franceses siempre han preferido llamarse «antiglobalización», para distinguirse de Attac y de su proyecto de elaborar una especie de «programa», pero también para jugar con la distinción, muy francesa, entre, por una parte, el proceso general de «globalización» y, por otra, una de sus facetas: la «mundialización» (con la que se refieren a los flujos económicos y financieros). Pero esta sutileza semántica es imposible de traducir para los no francófonos.

En el mundo anglosajón, por el contrario, a partir de 2003 se desarrolló la expresión «movimiento por la justicia global», que acabó por imponerse, haciendo hincapié en dos de sus características y supuestas innovaciones: por un lado, su dimensión transnacional y, por otro, su enfoque sobre la cuestión de la justicia, aplicada a todos los ámbitos (social, económico, monetario, medioambiental, etc.).

La existencia de tal movimiento se inscribe sin duda en un mundo globalizado, al menos desde tres puntos de vista. En primer lugar, refleja una ampliación significativa de los objetivos (instituciones internacionales y, sobre todo en Norteamérica, multinacionales) y de las reivindicaciones en nombre y al servicio de los «pobres lejanos» que son los habitantes de los países del Sur, o de los «bienes comunes» de la humanidad como la preservación de los recursos naturales. La cuestión de las desigualdades Norte-Sur y la defensa del medio ambiente han sido así los motores del compromiso de los militantes franceses presentes en las contra-cumbres y en los Foros Sociales Europeos desde 2002.

La dimensión «global» se deriva también de la propia configuración del movimiento. Reúne a organizaciones de distintos países y a redes transnacionales que, ayudadas por Internet, colaboran para organizar una campaña internacional (por ejemplo, la campaña «Suelta la deuda» en el cambio de milenio) o, más a menudo, un acontecimiento: una movilización contra una reunión supranacional, un Foro Social, o incluso una manifestación mundial como la del 15 de febrero de 2003 contra la guerra, decidida en el primer Foro Social Europeo de Florencia cuatro meses antes.

Por último, no deja de sorprender el perfil homogéneo de estos militantes comprometidos con una causa lejana. Altamente cualificados (el 70% de ellos tiene un título de enseñanza superior), pertenecientes en su inmensa mayoría a las profesiones intermedias (el 44% de los trabajadores encuestados en el segundo Foro Social Europeo celebrado en Francia en noviembre de 2003) y «directivos y profesiones intelectuales superiores» (el 42%), tienen un talante cosmopolita por su dominio de lenguas extranjeras, los vínculos que mantienen con otros países y su experiencia de vivir en el extranjero. En resumen, su retrato sociológico parece cercano al de las élites internacionales que critican.

¿La expresión de una «sociedad civil transnacional»?

Sin embargo, debemos ser cautos a la hora de considerar esto como un «movimiento social global» o la expresión de una «sociedad civil transnacional». Varios estudios comparativos han demostrado que los objetivos y las prioridades de los movimientos que dicen formar parte de la galaxia altermundialista varían de un continente a otro: la atención a los flujos financieros y a las políticas financieras de instituciones como el FMI y el Banco Mundial es más común en América Latina; la atención a las multinacionales es más común en los países occidentales; mientras que los ciudadanos de los países africanos y asiáticos denuncian principalmente a sus propios gobiernos. También hay variedad en la forma en que los distintos grupos (o al menos los más prolijos entre ellos) se relacionan con el proceso de globalización: ¿se trata de «domesticarlo» o «dominarlo» para darle un «rostro humano», apoyándose en instituciones europeas o incluso internacionales (la ONG de solidaridad Oxfam), o rehabilitando las normativas a escala nacional (Attac)? ¿O hay que prever, mediante una política de deslocalización, un proceso inverso de «desglobalización», como preconizan Walden Bello y el IFG (Foro Internacional sobre la Globalización), que reunió a intelectuales activistas de una veintena de países?

Aunque las causas promovidas por los movimientos altermundistas tienden a ser amplias o incluso «globalizadoras» – lo que no es nada nuevo en sí mismo, dada la experiencia previa del Movimiento Internacional de los Trabajadores, por ejemplo -, ¿son sus actores «transnacionales» como tales? Nada es menos cierto. Al principio del ciclo de protestas, la gran mayoría de las protestas antiglobalización tuvieron lugar en los países occidentales y latinoamericanos. Los continentes asiático y, sobre todo, africano, donde se concentraba la mayoría de los «pobres lejanos» en cuyo nombre se organizaban, eran entonces marginales, aunque iban en aumento; estábamos, pues, lejos de una «sociedad global». De ahí la importancia de la fórmula elegida en 2006 para el Foro Social Mundial «policéntrico», es decir, que se celebrara sucesivamente en tres continentes (Bamako en África, Karachi en Asia, Caracas en América), o el hecho de que el FSM de 2007 se celebrara en Nairobi y el de 2011 en Dakar.

Un estudio en profundidad de las características y motivaciones de los activistas sugiere que no sólo son cosmopolitas, sino también «cosmopolitasenraizados», por utilizar la feliz expresión del sociólogo estadounidense Sidney Tarrow, en términos de su integración social, la densidad de su participación política nacional, tanto convencional como heterodoxa, el interés que siguen mostrando por su escena política nacional y, por último, el vínculo que establecen entre sus inversiones nacionales y «transnacionales». Los franceses encuestados en el Foro Social Europeo de 2003 tenían una afiliación media de 2,4 organizaciones: el 41% pertenecía a una organización antiglobalización stricto sensu; el 34,6% a un sindicato; el 26% a una organización humanitaria. Entre un 17% y un 19% pertenecen a una asociación ecologista o ecologista, a una organización de defensa de los derechos humanos, a una organización pacifista o a un partido político. Este compromiso múltiple de los activistas antiglobalización siempre ha variado de un país a otro. Así pues, esta instantánea de la composición de la escena francesa, que tiende a ser de carácter social, no tiene nada en común con, por ejemplo, la escena británica, dominada por la solidaridad internacional, el comercio justo y los grupos confesionales, o con Alemania, donde los «nuevos movimientos sociales» de los años 70 ocupan un lugar central. Y en todas partes, las organizaciones activas son sólo marginalmente transnacionales como tales.

En consecuencia, debemos desconfiar de la homogeneización forzada que sugiere la nueva denominación de «movimiento global por la justicia». Forjada al otro lado del Atlántico por un enfoque centrado en las organizaciones de solidaridad internacional (OSI), sólo arroja luz sobre una parte de la galaxia y, en cualquier caso, encaja muy mal con el caso francés.

ONGs y profesionalización de la causa

En cualquier caso, el término «movimiento por la justicia global» sí refleja una cierta evolución en el altermundialismo, o al menos en los foros sociales mundiales asociados a él. Una comparación de tres eventos (el segundo Foro Social Europeo de París en 2003, el cuarto de Atenas en 2006 y el FSM celebrado en Dakar en 2011) -utilizando un protocolo de investigación idéntico- muestra que se han producido cambios de gran calado. El perfil elitista de los participantes antes mencionados se ha reforzado en el transcurso de las protestas, tanto en términos de capital cultural (nivel de educación y tendencias cosmopolitas) como de cargos profesionales ocupados. Al mismo tiempo, la composición de los participantes ha experimentado un profundo cambio, alejándose de las organizaciones de protesta originales (altermundialistas y sindicalistas) y acercándose, en primer lugar, a las OIS implicadas en el desarrollo y, en segundo lugar, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Ambos fenómenos están en parte vinculados en la medida en que estos grupos, ahora mayoritarios, acuden a los foros con sus empleados, más que con activistas, para reunirse con sus socios e iniciar o proseguir una colaboración concreta sobre el terreno, por ejemplo en materia de acceso y gestión del agua. Este crecimiento del sector asociativo refleja un repertorio de acciones cada vez más orientadas hacia ladefensa y la profesionalización del activismo, que se inscriben en una tendencia a la multiplicación de las ONG «defensoras de causas e intereses» observada desde los años 80, en particular por la politóloga francesa Johanna Siméant. Esta tendencia se confirmó en el FSM de 2018 en Salvador de Bahía, donde los participantes estaban todos mandatados por sus organizaciones, lejos de las coloridas multitudes que solían reunirse allí.

Este desplazamiento del centro de gravedad organizativo ha ido acompañado de un dinamismo geográfico contrastado. Aparte de América Latina, donde la movilización se mantuvo alta con Brasil como motor, los otros dos continentes que fueron las fuerzas motrices al principio – Asia y Europa – están en franco declive. La participación en los Foros Sociales Europeos (FSE) no ha dejado de disminuir, pasando de 60.000 participantes en el I FSE de Florencia en 2002 a 4.000 en la misma ciudad diez años después, pasando por los 40.000 del FSE de París en 2003, los 20.000 de Londres (2004), los 35.000 de Atenas (2006), los 10.000 de Malmö (2008) y los 3.000 de Estambul (2010).

Por otro lado, la organización de foros ha crecido en otras tres regiones: Estados Unidos, con su primer foro en 2007 (Atlanta) y después en 2010 (Detroit); el continente africano, con el FSM de Nairobi en 2007 y el de Dakar en 2011, donde se contabilizaron 75.000 participantes, el doble que en la capital keniana; y la región del Magreb-Mashrek, con 11 foros en 2010 y una delegación sin precedentes de 700 personas en Dakar. Estas dinámicas contrastadas muestran hasta qué punto la inversión en un acontecimiento mundial depende del nivel de movilización nacional.

En Francia, al igual que en Italia, este desplazamiento geográfico de los grandes acontecimientos altermundistas no deja de crear un cierto sentimiento de lejanía entre algunos de los pioneros de la causa: las organizaciones de defensa de las personas sin hogar o mal alojadas, de los desempleados y de los empleados precarios, y sindicatos como SUD y la “Confédération paysanne”.

El declive y el legado de la alterglobalización

Algunos de los grupos que habían participado en campañas y movilizaciones transnacionales se han retirado, por elección o por necesidad, al ámbito nacional, centrándose en cuestiones domésticas, algunas de las cuales, por supuesto, no son ajenas a las cuestiones en juego en la causa altermundialista. Por ejemplo, en el caso de Francia, Attac y la fundación Copernic estuvieron muy implicadas en la campaña por el no en el referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo en 2005, y más recientemente, en diciembre de 2017, Attac emprendió acciones contra Apple para condenar sus prácticas de optimización fiscal. Pero los modos de acción transnacionales que habían hecho único y fuerte al movimiento han sufrido una cierta rutina. Y tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008, que confirmó su sombrío diagnóstico, ya no tuvo el impulso necesario para aumentar el alcance de sus observaciones y previsiones.

Las movilizaciones contra las reuniones internacionales (anti-G7, G8, anti-OMC, etc.) – que atraían a un público más joven que los foros, con sus manifestaciones y a veces sus «pueblos alternativos» – se han visto dificultadas, si no imposibilitadas, por el hecho de celebrarse en lugares de difícil acceso (como Doha o las Rocosas) o por el establecimiento de un perímetro de seguridad muy amplio (como para el G20 de octubre de 2021 en Roma).

La participación en los foros sociales ha disminuido y los medios de comunicación les han dado completamente la espalda, incluso en el caso del FSM celebrado como evento híbrido (presencial y a distancia) en Ciudad de México a principios de 2022, tras el evento exclusivamente en línea (debido a la situación sanitaria) que celebraba el vigésimo aniversario de su invención. Sin duda, la fórmula ha seguido su curso, ahora a medio camino entre una universidad de verano y una feria comercial, como juzgó severamente en 2018 Christophe Ventura, investigador y antiguo responsable de Attac. Además, desde principios de los años 2010, se ha hablado en vano de reformarla para hacerla atractiva de nuevo.

Sin embargo, las ideas que defiende la causa altermundialista han ganado terreno sin duda, ya que los días del neoliberalismo triunfante e incontestable parecen haber terminado (hay que reconocer que tras dos años de crisis sanitaria). Algunos, como el antropólogo David Graeber, activista de Occupy Wall Street (2011) fallecido en 2020, hablan incluso de éxito: se han detenido las rondas de negociaciones encaminadas a una mayor liberalización del mercado, las instituciones internacionales han cambiado sus políticas y han emprendido una serie de reformas operativas. Sin embargo, voces más críticas señalan que algunos de sus temas, como la necesidad de deslocalización o incluso el retorno a la soberanía nacional, están siendo promovidos actualmente por partidos o personalidades populistas. La emergencia climática, por su parte, está siendo asumida por nuevas fuerzas ecologistas como Extinction Rebellion y Alternatiba, con una perspectiva transnacional que está atrayendo a una parte significativa de los jóvenes occidentales.

No cabe duda de que el movimiento altermundialista, junto con otros factores, ha influido en nuevas formaciones políticas como Syriza en Grecia y Podemos en España. Sus ideas también han alimentado otras movilizaciones, como los «movimientos de indignados», que han retomado algunas de sus consignas -por ejemplo, el lema «Vosotros G8, nosotros 6.000 millones», coreado en Génova durante la movilización contra el G8 en julio de 2001, y retomado en parte por el « Somos el 99% » del movimiento Occupy Wall Street diez años después- y profundizado en los métodos deliberativos utilizados. En cualquier caso, su ambición de vincular las cuestiones sociales, democráticas y ecológicas sigue siendo pertinente en Occidente, como demuestra la sucesión de episodios de protesta que periódicamente las ponen de actualidad.

