Zaibatsu: Auge y declive de los grupos de empresas familiares en Japón

Los zaibatsu ocupan un lugar central en la historia económica del Japón moderno. Estos grupos empresariales de propiedad familiar, algunos de los cuales alcanzaron un tamaño inmenso, alcanzaron su forma madura en las primeras décadas del siglo XX y dominaron numerosos sectores de la economía hasta su disolución bajo la ocupación aliada tras la Segunda Guerra Mundial. Proporcionaron gran parte del impulso para el desarrollo económico moderno del país, y muchas empresas a gran escala que hoy ejercen una enorme influencia sobre la economía mundial contemporánea tuvieron su origen en los zaibatsu. El objetivo de este texto es aclarar por qué y cómo los zaibatsu se convirtieron en líderes de la economía a medida que ésta se desarrollaba durante el periodo de preguerra.

Los zaibatsu fueron un clan financiero (literalmente: “camarilla financiera”) cuya existencia histórica es exclusiva de Japón…