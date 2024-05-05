La Malversación de Patrimonio

Ese artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre la Malversación de Patrimonio. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Malversación del Patrimonio Social

Introducido en el derecho francés por un decreto-ley de 8 de agosto de 1935, el delito de malversación del patrimonio social es una infracción penal específica del derecho de sociedades. Su definición se reprodujo de forma idéntica en la ley de 24 de julio de 1966, que revisó el régimen de las sociedades mercantiles. Junto a los delitos de distribución de dividendos ficticios, presentación o publicación de cuentas inexactas y abuso de poder o de derecho de voto, el artículo 437-3, que tipifica el delito, le debe gran parte de su reputación entre los administradores de sociedades. En virtud de este artículo (actual artículo 241-3 del Código de Comercio francés),…