Midiendo la Utilidad: La Revolución Marginal en Economía

Nota: En la Historia del pensamiento económico, el marginalismo ocupa un lugar destacado.

Basado esencialmente en el razonamiento al margen (en relación con la última unidad consumida, producida, etc.), el marginalismo sitúa los conceptos de utilidad marginal y productividad marginal en el centro de la teoría económica. La culminación del marginalismo es el pensamiento neoclásico, aunque ambos términos se utilizan a veces como sinónimos.

Una base conceptual precursora

Antes de Jevons, Menger y Walras, un gran número de economistas utilizaron el razonamiento de tipo marginalista. Este razonamiento se aplicaba a problemas específicos o se consideraba un medio de profundizar en las tesis de David Ricardo (1772-1823), en particular sobre el valor y la distribución. En 1838, en sus Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, Antoine Augustin Cournot, bien conocido …