Derecho Empresarial

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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 5, 2024

“Cuando su empresa prioriza el bienestar de todas sus partes interesadas, entonces todas esas partes ganan respeto por la empresa y su empresa puede utilizar ese respeto como una especie de moneda y un medio para lograr los objetivos empresariales”.

– Hendrith Vanlon Smith Jr.

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David
Jul 10, 2024

Hay que acostumbrarse a ello: El aumento de los costes, los riesgos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China han hecho que el traslado de la industria manufacturera de China a Vietnam sea un destino de inversión aún más atractivo. Aunque es bien sabido que el empleo en los sectores manufactureros y de servicios de Vietnam, que requieren mucha mano de obra, ha aumentado considerablemente en paralelo a la industrialización, se sabe menos sobre las relaciones laborales dentro de estos sectores. El empleo en estos sectores seguirá creciendo en tamaño e importancia en las próximas décadas, aunque sólo represente una pequeña proporción del empleo formal total: de los 22,5 millones de personas empleadas en el sector formal, 5,9 millones trabajan en empresas de inversión extranjera directa (IED) y de fabricación nacional. Las relaciones laborales en estos sectores son fundamentales no sólo para el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino también para un desarrollo equitativo.

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Por supuesto, sigue adelante.

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