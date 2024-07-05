Capitalismo de las Partes Interesadas: Economía para el Progreso, las Personas y el Planeta

El título de este artículo se corresponde con la obra “El capitalismo de las partes interesadas: Una economía global que funcione para el progreso, las personas y el planeta”, del Profesor Klaus Schwab, Fundador y Presidente del Foro Económico Mundial.

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Según la descripción del libro, puede pensarse en la economía mundial como un rompecabezas. En el centro de la solución del rompecabezas - y de la lucha contra las perturbaciones y la incertidumbre mundiales - se encuentran tres cuestiones identificables que deben encajar: En primer lugar, la desigualdad de ingresos y de otro tipo dentro de las sociedades ha ido en aumento, mientras que la productividad y el crecimiento salarial se ralentizaban, y los países están agobiados por la deuda. En segundo lugar, el poder de mercado de las empresas más grandes del mundo alcanzó niveles sin precedentes, lo que plantea interrogantes sobre la difusión de la innovación y el aumento de la productividad. Y en tercer lugar, la explotación de los recursos naturales está provocando un deterioro del medio ambiente, lo que afecta para mal a la vida de muchas personas.



El debate sobre las causas de esta situación sigue abierto: ya sean gobiernos laissez-faire, una globalización mal gestionada o el auge de la tecnología que favorece a unos pocos, los posibles culpables son legión. En cualquier caso, el autor de este libro sostiene que nuestro sistema actual ha fracasado a la hora de registrar y abordar adecuadamente muchos de los problemas a los que ahora nos enfrentamos.



¿Cuáles son las verdaderas causas de las deficiencias de nuestro sistema y qué son los falsos positivos? ¿Las soluciones pasan por pequeños ajustes en nuestro sistema actual, o por una revisión completa del mismo? ¿Y qué mejores prácticas existen en todo el mundo, incluida Asia, que permitan obtener mejores resultados?

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No hay respuestas fáciles, y ninguna parte interesada puede darlas por sí sola. Pero es cierto que los actores individuales tienen agencia, y que las políticas importan, cuando se trata de hacer frente a fuerzas externas. Además, dice la presentación del libro, como demuestran las historias de éxito desde Suiza a Singapur, y desde Costa Rica a China, sólo cuando el gobierno, las empresas y los individuos desempeñan todos sus respectivos papeles, y acuerdan un contrato social con responsabilidad compartida, “los resultados sociales serán óptimos”.

Las Partes Interesadas de las Empresas

Descripción de las Diferentes Partes Interesadas de las Empresas

Definición

Las partes interesadas son los distintos sectores de la sociedad que tienen un interés en la empresa y que se ven influidos por las acciones de una empresa. Son los propietarios, los inversores, los directivos, los empleados, los clientes, los proveedores, la comunidad local y la sociedad en general. Las expectativas de las partes interesadas son divergentes y a veces entran en conflicto entre sí. La prueba de la responsabilidad social de la empresa es saber si está a la altura de las expectativas de la sociedad.

“Una visión tiene que mostrar los objetivos futuros de su empresa y estos objetivos tienen que ser beneficiosos para todos, incluidos sus empleados, clientes, partes interesadas y, lo que es más importante, el medio ambiente.”

– Pooja Agnihotri (17 Razones por las que fracasan las empresas :Desenrédese del fracaso empresarial)

Veamos ahora las distintas partes interesadas de una empresa.

Propietarios

Los propietarios de una empresa pueden ser un empresario individual o los socios o accionistas de una sociedad. En las empresas unipersonales, el propietario gestiona él mismo los asuntos de la empresa. En una empresa colectiva, un socio puede actuar como socio gerente mientras que los demás pueden no participar en la gestión. En el caso de las empresas, la gestión está separada de la propiedad.

“La administración del capital permacultural, o inversión permacultural, consiste no sólo en tener una cartera diversificada, sino en tener una cartera en la que todos los activos que la componen tengan sinergia y en la que esa sinergia se canalice hacia una productividad maximizada tanto para los accionistas como para las partes interesadas. Una cartera de inversiones en permacultura tiene un efecto de valor multiplicativo”.

– Hendrith Vanlon Smith Jr.

La gestión de la empresa está en manos del consejo de administración. Los accionistas que son propietarios legales de la empresa no tienen ningún papel activo en la gestión de dichas empresas. Tienen derecho a asistir y votar en la asamblea general de la empresa. Los propietarios son considerados como iniciados de la empresa. Por lo tanto, la empresa no ofrece ninguna garantía por la aportación de capital. La emisión de capital propio y los beneficios no distribuidos son las dos fuentes importantes de donde pueden obtenerse los fondos de los propietarios.

Directivos

Los directivos son las personas de una organización que dirigen las actividades de los demás. Una organización es la disposición sistemática de personas reunidas para lograr algún propósito específico. Clasificados habitualmente como directivos superiores, intermedios o de primera línea, estos individuos supervisan tanto a los empleados operativos como a los directivos de nivel inferior. Los directivos de primera línea suelen denominarse supervisores.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo. Le estaré, personalmente, agradecido. Si cree que merecemos que comparta este artículo, nos hace un gran favor; puede hacerlo aquí:

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También se les puede llamar jefes de equipo y coordinadores de unidad. Los directivos trabajan en organizaciones pero no todos los que trabajan en una organización son directivos. Los directivos intermedios representan niveles de gestión entre el directivo de primera línea (el supervisor) y la alta dirección. Estas personas dirigen a otros directivos y posiblemente a algunos empleados y suelen encargarse de traducir los objetivos fijados por la alta dirección en detalles concretos que los directivos de nivel inferior puedan llevar a cabo.

“Si hay alineación entre las partes interesadas, los valores y las acciones, tenemos la agencia para hacer que las cosas sucedan”.

– Roger Spitz (La guía definitiva para prosperar con la disrupción: Volumen IV – La disrupción como trampolín para la creación de valor)

En las organizaciones, los mandos intermedios pueden tener títulos como jefe de departamento, jefe de proyecto, jefe de unidad o director de división. Cerca de la cima de una organización se encuentran los altos directivos. Los altos directivos son individuos responsables de tomar decisiones sobre la dirección de la organización y de establecer políticas que afectan a todos los miembros de la organización. Los altos directivos suelen tener títulos como vicepresidente, presidente, director general, director de operaciones, director ejecutivo o presidente del consejo de administración. Como observó Peter Drucker (1973), “los directivos deben convertir las necesidades de la sociedad en oportunidades de negocio rentable”.

Empleados

Los empleados son personas que trabajan directamente en un puesto o tarea y no tienen la responsabilidad de supervisar el trabajo de otros. La relación que se establece con sus empleados/trabajadores tiene una importancia crucial para su éxito.

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Las prácticas de gestión laboral que operan en cualquier organización determinarán la calidad de la relación que una empresa mantiene con sus trabajadores. Si los trabajadores no están organizados, la posición negociadora de la empresa frente a los trabajadores sería fuerte. Pero si los trabajadores están organizados y cuentan con sindicatos fuertes, recurrirían invariablemente a la negociación colectiva. Algunas direcciones ilustradas consideran a los trabajadores como copartícipes y están dispuestas a compartir los beneficios de la empresa con sus trabajadores. El mantenimiento de la paz industrial es beneficioso tanto para los trabajadores como para las empresas.

Intermediarios y proveedores de marketing

Son empresas y personas que ayudan en la distribución, la venta y prestan servicios como la consultoría. Casi todas las empresas tienen que recurrir a la ayuda de estos intermediarios. Los intermediarios como los mayoristas, los minoristas y los agentes de distribución realizan diversos tipos de funciones para ayudar a la empresa comercial a promocionar, vender y distribuir sus mercancías a los consumidores finales. Los proveedores son los que proporcionan diversos tipos de insumos, como materias primas y componentes.

“Vea el sistema Cuando se encuentre atrapado en un conflicto polarizado demasiado simplificado, un primer paso útil es intentar ser más consciente del sistema en su conjunto: dotar de más contexto a su comprensión del terreno en el que están inmersas las partes interesadas, ya sean contendientes, mediadores, negociadores, abogados u otras terceras partes. Esto puede ayudarle a ver el bosque y los árboles; es un paso fundamental para recuperar cierto sentido de precisión, agencia, posibilidad y control en la situación.”

– Peter T. Coleman (El cinco por ciento: encontrar soluciones a conflictos aparentemente imposibles)

Toda empresa se esfuerza por operar con un bajo coste de producción para lo cual tiene que garantizar el suministro ininterrumpido de insumos.

Clientes

Los clientes son la clave del éxito de una empresa. En palabras de Peter Drucker (1973), “sólo hay una definición válida del propósito de una empresa: crear un cliente”. Una empresa suele tener diferentes categorías de clientes, como particulares, hogares, empresas, gobiernos y otras instituciones. Pueden estar situados a nivel local, nacional o incluso mundial. La fidelidad de los clientes hacia un producto o servicio depende principalmente de su grado de satisfacción. Para crear y conservar clientes, la dirección tiene que establecer sistemas de seguimiento de las actitudes, el comportamiento y la satisfacción de los clientes.

Instituciones financieras

Para cualquier empresa, las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental. Los intermediarios financieros no sólo proporcionan la financiación sino que también crean un entorno para la inversión. También asesoran y asesoran al sector empresarial. Toda empresa depende de las instituciones financieras, ya sean bancos o sociedades financieras no bancarias (NBFC), para sus necesidades financieras. También facilitan el modo de pago. Estos intermediarios financieros movilizan el ahorro del público hacia el mundo empresarial.

Público

Según Philip Kotler (2009), “un público es cualquier grupo que tenga un interés real o potencial o un impacto en la capacidad de una empresa para alcanzar sus objetivos”. Por lo tanto, el público pueden ser diversos grupos de interés, que tengan o no un interés en el funcionamiento de la empresa, como los medios de comunicación, los grupos de protección de los consumidores y los ecologistas. En ocasiones, estos grupos pueden suponer una seria amenaza para las empresas. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) han organizado protestas contra los problemas medioambientales y otras causas sociales.

Contradicciones de la mano de obra intensiva en Vietnam

Desde finales de la década de 1990, Vietnam se ha convertido en una importante plataforma de exportación especializada en la producción de productos intensivos en mano de obra, como prendas de vestir, calzado, piezas electrónicas y teléfonos inteligentes. En un mercado en vías de globalización, la estrategia de desarrollo del Estado vietnamita ha pretendido aprovechar las ventajas comparativas del país en términos de mano de obra barata, estabilidad política y situación geográfica. La política gubernamental ha atraído activamente y con éxito grandes flujos de inversión extranjera directa, sobre todo en el sector de la fabricación intensiva en mano de obra. Para fomentar esta tendencia, el gobierno vietnamita ha ratificado numerosos acuerdos comerciales y de cooperación económica con países de todo el mundo.

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El aumento de los costes, los riesgos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China han hecho que el traslado de la industria manufacturera de China a Vietnam sea un destino de inversión aún más atractivo. Aunque es bien sabido que el empleo en los sectores manufactureros y de servicios de Vietnam, que requieren mucha mano de obra, ha aumentado considerablemente en paralelo a la industrialización, se sabe menos sobre las relaciones laborales dentro de estos sectores. El empleo en estos sectores seguirá creciendo en tamaño e importancia en las próximas décadas, aunque sólo represente una pequeña proporción del empleo formal total: de los 22,5 millones de personas empleadas en el sector formal, 5,9 millones trabajan en empresas de inversión extranjera directa (IED) y de fabricación nacional. Las relaciones laborales en estos sectores son fundamentales no sólo para el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino también para un desarrollo equitativo. En la pequeña pero creciente literatura sobre este tema, la atención se ha centrado principalmente en las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores en los sectores asociados a la producción para el mercado mundial. Dentro de este último enfoque, existe interés por la naturaleza, las causas y los resultados de las huelgas salvajes y otras acciones colectivas, en su mayoría espontáneas, de los trabajadores como parte de su lucha por mejores derechos y condiciones laborales.

Nota: Esta sección es muy larga. Si quiere leerla completa, puede hacerlo aquí.

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