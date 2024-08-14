Tanto Maldito Dinero: El Triunfo de los Grupos de Presión y la Corrosión del Poder

El título de este artículo está basado en el de uno de los libros más populares de este tema, “Tanto maldito dinero: El triunfo de los grupos de presión y la corrosión del gobierno estadounidense”, escrito por el veterano editor y corresponsal del Washington Post, Robert Kaiser. En esta obra, ofrece un relato detallado de cómo el auge de los grupos de presión políticos desde la década de 1970 ha moldeado la política estadounidense al dar poder a los intereses especiales, socavar una legislación eficaz y disuadir a los mejores ciudadanos del país de ocupar cargos públicos. El autor rastrea este dramático cambio en nuestro sistema político a través de la pintoresca historia de Gerald S. J. Cassidy, uno de los grupos de presión con más éxito de Washington.

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