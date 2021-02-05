La Historia de la Industria Cervecera Americana

1650 a 1800: Los primeros días de la fabricación de cerveza en Estados Unidos

La elaboración de cerveza en Estados Unidos se remonta a las primeras comunidades establecidas por los colonos ingleses y holandeses a principios y mediados del siglo XVII. Los inmigrantes holandeses se dieron cuenta rápidamente de que el clima y el terreno de la actual Nueva York eran especialmente adecuados para elaborar cerveza y cultivar malta y lúpulo, dos de los ingredientes esenciales de la cerveza. Un mapa de Nueva Ámsterdam de 1660 detalla veintiséis cervecerías y tabernas, una clara indicación de que la producción y la venta de cerveza eran oficios populares y rentables en las colonias americanas. A pesar de la temprana popularidad de la cerveza, otras bebidas alcohólicas crecieron constantemente en importancia y a principios del siglo XVIII varias de ellas habían eclipsado comercialmente a la cerveza. Entre 1650 y la Guerra Civil, el mercado de la cerveza no cambió mucho: tanto la producción como el consumo siguieron siendo asuntos esencialmente locales. El embotellado era caro y la cerveza no viajaba bien.

Casi toda la cerveza se almacenaba y se servía en barriles de madera. Aunque había muchas cervecerías pequeñas, no era raro que los hogares elaboraran su propia cerveza. De hecho, varios de los padres fundadores de Estados Unidos elaboraban su propia cerveza, como George Washington y Thomas Jefferson.

1800-1865: La fabricación de cerveza comienza a expandirse

No se dispone de estadísticas de producción nacional antes de 1810, una omisión que refleja la escasa importancia de la primera industria cervecera.Entre las Líneas En 1810, las 140 cervecerías comerciales de Estados Unidos producían colectivamente poco más de 180.000 barriles de cerveza. Durante los siguientes cincuenta años, la producción total de cerveza siguió aumentando, pero la producción siguió siendo de pequeña escala y local.

Sin embargo, esto no quiere decir que la fabricación de cerveza no fuera rentable.Entre las Líneas En 1797, James Vassar fundó una fábrica de cerveza en Poughkeepsie, Nueva York, cuyos éxitos tuvieron eco más allá de la industria cervecera. Tras varios años de auge, Vassar cedió el control de la cervecería a sus dos hijos, Matthew y John. Tras la muerte de su hermano en un accidente y un incendio que destruyó la planta, Matthew Vassar reconstruyó la cervecería en 1811. La demanda de su cerveza creció rápidamente y, a principios de la década de 1840, la cervecería Vassar producía cerca de 15.000 barriles de cerveza tipo ale y porter al año, una cantidad importante para esta época. Las continuas inversiones en la empresa facilitaron niveles de producción aún mayores, y en 1860 sus cincuenta empleados producían 30.000 barriles de cerveza, lo que la situaba entre las mayores cervecerías del país. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Hoy en día, el nombre de Vassar es más conocido por la universidad que Matthew Vassar dotó en 1860 con los ingresos de la cervecería.

1865-1920: La fabricación de cerveza se convierte en una industria importante

Aunque en las décadas de 1840 y 1850 había varios cientos de cervecerías locales a pequeña escala, la cerveza no se convirtió en una bebida de producción y consumo masivos hasta las décadas posteriores a la Guerra Civil. Varios factores contribuyeron a que la cerveza se convirtiera en la bebida alcohólica dominante del país.Entre las Líneas En primer lugar, la inmigración generalizada desde países con un fuerte consumo de cerveza, como Gran Bretaña, Irlanda y Alemania, contribuyó a la creación de una cultura cervecera en Estados Unidos.Entre las Líneas En segundo lugar, Estados Unidos se estaba industrializando y urbanizando cada vez más durante esos años, y muchos trabajadores de los sectores manufacturero y minero bebían cerveza durante y después del trabajo.Entre las Líneas En tercer lugar, muchos trabajadores comenzaron a recibir sueldos y salarios más altos durante estos años, lo que les permitió comprar más cerveza.Entre las Líneas En cuarto lugar, la cerveza se benefició de los miembros del movimiento antialcohólico, que abogaban por la cerveza de menor graduación alcohólica frente a los licores de mayor graduación, como el ron o el whisky.Entre las Líneas En quinto lugar, una serie de avances tecnológicos y científicos fomentaron una mayor producción de cerveza y la elaboración de nuevos estilos de cerveza. Por ejemplo, la refrigeración artificial permitió a los cerveceros elaborar cerveza durante los cálidos veranos estadounidenses, y la pasteurización, el procedimiento homónimo desarrollado por Louis Pasteur, ayudó a prolongar la vida útil de la cerveza envasada, haciendo más fiable su almacenamiento y transporte (Stack, 2000). Por último, los cerveceros estadounidenses empezaron a elaborar cerveza rubia, un estilo que era muy popular en Alemania y otros países de Europa continental. Tradicionalmente, la cerveza en Estados Unidos era una cerveza tipo ale de estilo británico.

Pormenores

Las ales se elaboran con levaduras de alta fermentación, y esta categoría abarca desde las ales pálidas ligeras hasta las stouts y porters de color chocolate. Durante la década de 1840, los cerveceros estadounidenses comenzaron a elaborar cervezas lager de estilo alemán.

Además de requerir un periodo de maduración más largo que las ales, las cervezas lager utilizan una levadura de fermentación baja y son mucho más sensibles a la temperatura. Las lager requieren mucho cuidado y atención por parte de los cerveceros, pero para el creciente número de inmigrantes alemanes del siglo XIX, lager era sinónimo de cerveza. A medida que avanzaba el siglo XIX, la producción de cerveza rubia se disparó y, en 1900, la cerveza rubia superaba en ventas a la cerveza rubia por un margen significativo. Todos estos factores contribuyeron a transformar el mercado de la cerveza. La producción total de cerveza pasó de 3,6 millones de barriles en 1865 a más de 66 millones en 1914.Entre las Líneas En 1910, la fabricación de cerveza se había convertido en una de las principales industrias manufactureras de Estados Unidos.

Sin embargo, este aumento de la producción no reflejaba simplemente el crecimiento de la población estadounidense. Si bien es cierto que el número de bebedores de cerveza aumentó durante esos años, quizá sea igual de importante el hecho de que el consumo per cápita también se incrementó drásticamente, pasando de menos de cuatro galones en 1865 a 21 galones a principios de la década de 1910. Una transformación igualmente impresionante estaba en marcha a nivel de la empresa.

Hasta las décadas de 1870 y 1880, las cervecerías estadounidenses habían sido esencialmente operaciones locales a pequeña escala. A finales del siglo XIX, varias empresas comenzaron a aumentar su escala de producción y el alcance de la distribución. Pabst Brewing Company, en Milwaukee, y Anheuser-Busch, en San Luis, se convirtieron en dos de las primeras cervecerías de ámbito nacional y las primeras en superar el millón de barriles de producción anual. Al utilizar el creciente sistema ferroviario para distribuir cantidades significativas de su cerveza en mercados cerveceros distantes, Pabst, Anheuser-Busch y un puñado de otras empresas pasaron a llamarse cerveceras "navieras". Aunque estas empresas se hicieron muy poderosas, no controlaban el mercado de la cerveza anterior a la Prohibición.

Más bien, surgió un equilibrio que enfrentó a las cervecerías navieras grandes y regionales que incorporaban las últimas innovaciones en la pasteurización, el embotellado y el transporte de la cerveza con un gran número de cervecerías orientadas al ámbito local que suministraban principalmente cerveza de barril en barriles de madera a sus mercados inmediatos. Entre la Guerra Civil y la prohibición nacional, la producción y el consumo de cerveza superaron ampliamente a los de bebidas alcohólicas.

Aunque los niveles de consumo de alcohol absoluto habían llegado a su punto máximo a principios del siglo XIX, las fuerzas de la templanza y la prohibición se hicieron cada vez más ruidosas y activas a medida que avanzaba el siglo, y a finales del siglo XIX constituían uno de los grupos de presión política mejor organizados de la época (Kerr, capítulo 5, 1985). Sus esfuerzos culminaron con la ratificación de la Decimoctava Enmienda el 29 de enero de 1919 que, junto con la Ley Volstead, hizo ilegal la producción y distribución de cualquier bebida con más de la mitad del uno por ciento de alcohol. Aunque las estimaciones sobre la actividad del alcohol durante los trece años de vigencia de la Prohibición -de 1920 a 1933- son imprecisas, es casi seguro que el consumo de cerveza disminuyó, aunque el de bebidas espirituosas puede haber permanecido constante o incluso haber aumentado ligeramente.

1920-1933: Los años oscuros, la prohibición

La decisión más importante que tuvieron que tomar todas las cervecerías después de 1920 fue qué hacer con sus plantas y equipos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en el marco del derecho de consumo, respecto a sus características y/o su futuro): Mientras lidiaban con esta cuestión, hacían apuestas implícitas sobre si la Prohibición resultaría ser sólo un irritante temporal. Los pesimistas se deshicieron inmediatamente de todo su equipo cervecero, a menudo con pérdidas considerables.

Otras empresas decidieron seguir con productos relacionados, y así estar preparadas para cualquier modificación de la Ley Volstead que permitiera la cerveza. Schlitz, Blatz, Pabst y Anheuser-Busch, los principales transportistas antes de la Prohibición, empezaron a producir cerveza artesanal, una bebida de malta con menos de medio punto porcentual de alcohol. Aunque no fue un éxito comercial, su producción permitió a estas empresas mantener al día sus conocimientos de fabricación de cerveza. Anheuser-Busch llamó a su cerveza artesanal "Budweiser", que era "simplemente la antigua cerveza lager Budweiser, elaborada según el método tradicional, y luego desalcoholizada. ... August Busch puso el mismo cuidado en la compra de los costosos materiales que en la época anterior a la prohibición" (Krebs y Orthwein, 1953, 165). El gobierno federal concedió a Anheuser-Busch y a algunas de las principales cervecerías licencias especiales para elaborar alcohol superior al medio por ciento con "fines medicinales" (Plavchan, 1969, 168). La obtención de estas licencias dio a estas cervecerías una ventaja competitiva, ya que pudieron mantener a su personal cervecero activo en la fabricación de cerveza.

Los cargadores, y algunas cervecerías locales, también fabricaban jarabe de malta. Aunque lo anunciaban oficialmente como un ingrediente para hornear galletas, y aunque el gobierno dejaba en paz su producción, era evidente para todos que su uso principal era para la cerveza casera. Las decisiones de inversión de las cervecerías eran quizás igual de importantes que las actividades comerciales cotidianas. Aquí, como en tantos otros lugares, los cargadores mostraron una verdadera perspicacia empresarial. Blatz, Pabst y Anheuser-Busch ampliaron sus inventarios de automóviles y camiones, que se convirtieron en activos clave tras la derogación.Entre las Líneas

En la década de 1910, Anheuser-Busch invirtió en vehículos motorizados para el reparto de cerveza; en la década de 1920, ya construía sus propios camiones en gran número. Aunque nunca trató de convertirse en un gran productor de vehículos de reparto (véase qué es, su definición, o concepto, y su significado como "distribution" o "sharing" en el contexto anglosajón, en inglés), su expansión en este ámbito reflejó su apreciación de la creciente importancia del reparto motorizado, una visión que aprovecharon después de la derogación. Los principales transportistas también aumentaron sus inversiones en equipos y maquinaria de embotellado, que se utilizaron en la producción de cerveza artesanal, cerveza de raíz, ginger ale y refrescos.

Estos productos no fueron el éxito comercial que había tenido la cerveza, pero dieron a las cervecerías una importante experiencia en el embotellado. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en el marco del derecho de consumo, respecto a sus características y/o su futuro): Mientras que el 85% de la cerveza antes de la Prohibición se vendía en barriles, durante la Prohibición más del 80% de la cerveza artesanal y un porcentaje menor, aunque creciente, de los refrescos se vendían en botellas. Este notable aumento del producto envasado impulsó a las cervecerías a perfeccionar sus habilidades de envasado y a modificar sus prácticas de venta al por menor.

A medida que vendían cerveza artesanal y refrescos a las droguerías y puestos de bebidas, se encontraron con nuevos problemas de comercialización (Cochran, 1948, 340). La experiencia adquirida durante estos años ayudó a los envasadores a cumplir con los requisitos de distribución radicalmente diferentes del mercado de la cerveza posterior a la reforma. Aprendieron tanto a enlatar como a embotellar.Entre las Líneas En 1925, las ventas de jarabe de malta en lata de Blatz superaban los 1,3 millones de dólares, cifra significativamente mayor que sus ventas a granel.

A principios de la década de 1920, Anheuser-Busch utilizaba latas de la American Can Company para su jarabe de malta, una empresa que adquiriría relevancia nacional en 1935 por haber contribuido a ser pionera de la lata de cerveza. Así, el enlatado de jarabe de malta contribuyó a crear los primeros contactos entre las principales cerveceras navieras y American Can Company (Plavchan, 1969, 178; Conny, 1990, 35-36; y American Can Company, 1969, 7-9). Estas costosas inversiones en automóviles y equipos de embotellado se pagaron en parte con la venta de propiedades de las sucursales, concretamente salones (véase Cochran, 1948; Plavchan, 1969; Krebs y Orthwein, 1953). Algunos habían equipado sus salones con muebles y accesorios de bar, pero a medida que avanzaba la Prohibición, se desprendieron progresivamente de estos activos.

1933-1945: La industria despierta tras la derogación de la Ley Seca

En abril de 1933, el Congreso modificó la Ley Volstead para permitir el consumo de cerveza al 3,2%. Ocho meses después, en diciembre, el Congreso y los estados ratificaron la Vigésima Primera Enmienda, derogando oficialmente la Prohibición. Desde la derogación hasta la Segunda Guerra Mundial, la industria cervecera luchó por recuperar la fortuna que tenía antes de la Prohibición. Antes de la Prohibición, las cervecerías eran propietarias o controlaban muchos salones, que eran los puntos de venta de alcohol dominantes.

Para evitar que se repitieran los excesos que se atribuían a los salones, la legislación posterior a la prohibición prohibió a los fabricantes de alcohol ser propietarios de bares o salones, exigiéndoles en cambio que vendieran su cerveza a los mayoristas que, a su vez, distribuían sus bebidas a los minoristas. La Prohibición supuso el fin de muchas pequeñas cervecerías que habían sido rentables y que, en conjunto, habían supuesto un formidable desafío para las grandes cervecerías navieras. Los transportistas, que tenían inversiones mucho mayores, no estaban tan dispuestos a abandonar la fabricación de cerveza.

Una Conclusión

Por lo tanto, tras la derogación, volvieron a abrir el negocio en un entorno radicalmente nuevo, en el que sus antiguos rivales estaban ausentes o en desventaja. Desde este punto de partida favorable, siguieron consolidando su posición. Varios centenares de cervecerías de orientación local volvieron a abrir sus puertas, pero no pudieron recuperar la ventaja competitiva que tenían antes de la Prohibición y abandonaron rápidamente el mercado. De 1935 a 1940, el número de cervecerías se redujo en un diez por ciento. La producción anual de la industria, tras pasar por dificultades en 1934 y 1935, comenzó a acercarse a los niveles alcanzados en la década de 1910.

Sin embargo, estos aumentos totales son algo engañosos, ya que la población de EE.UU. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Había aumentado de 92 a 98 millones en la década de 1910 a 125 o 130 millones en la de 1930 (Brewers Almanac, 1956, 10). Esto se tradujo directamente en los niveles de consumo per cápita más bajos. Las empresas más grandes crecieron aún más en los años posteriores a la derogación, superando rápidamente sus niveles de producción anual anteriores a la Prohibición. Los líderes de la industria tras la derogación, Anheuser-Busch y Pabst, duplicaron sus niveles de producción anual de 1935 a 1940.

Dar por sentada la creciente importancia de las principales cerveceras durante este periodo es ignorar su trascendental inversión de las tendencias anteriores a la Prohibición. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en el marco del derecho de consumo, respecto a sus características y/o su futuro): Mientras que las cervecerías de tamaño medio dominaban la producción de la industria en los años anteriores a la Prohibición, los cargadores recuperaron en la década de 1930 el dinamismo que manifestaron desde la década de 1870 hasta la de 1890. De 1877 a 1895, Anheuser-Busch y Pabst, los dos cargadores más destacados, crecieron mucho más rápido que la industria, y sus éxitos contribuyeron a arrastrarla. Este panorama cambió durante los años 1895 a 1915, cuando la industria creció mucho más rápido que los cargadores ("shippers").

Con la derogación de la Ley Seca, las tornas volvieron a cambiar: de 1934 a 1940, la industria cervecera creció muy lentamente, mientras que Anheuser-Busch y Pabst disfrutaron de enormes aumentos en sus ventas anuales. Los transportistas nacionales y regionales dominaban cada vez más el mercado.

Cerveceras como Anheuser-Busch, Pabst y Schlitz llegaron a ejemplificar la empresa moderna, tal y como la describió Alfred Chandler en 1977, que integraba hábilmente la producción y la distribución en masa. La Primera Guerra Mundial supuso una amenaza directa para la industria cervecera.

Los funcionarios del gobierno utilizaron las emergencias de la guerra para imponer el racionamiento del grano, una medida que llevó a la reducción del nivel de alcohol de la cerveza al 2,75%. La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto completamente diferente en la industria: en lugar de disminuir la producción, ésta aumentó de 1941 a 1945. Durante la guerra, la industria reflejó a la nación en general al dejar atrás su lento crecimiento de la época de la depresión.

Con el auge de la economía de guerra, los consumidores, tanto las tropas como los civiles, utilizaron parte de sus salarios en cerveza, y el consumo per cápita creció un 50% entre 1940 y 1945.

1945-1980: Tras la Segunda Guerra Mundial, la industria sigue creciendo y consolidándose

Sin embargo, el despegue registrado durante la Segunda Guerra Mundial no se mantuvo durante las décadas siguientes. La producción total siguió creciendo, pero a un ritmo más lento que la población total. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por una gran consolidación de la industria. La producción total siguió creciendo, aunque el consumo per cápita cayó en la década de 1960 antes de repuntar a niveles superiores a los 21 galones per cápita en la década de 1970, los índices más altos de la historia del país.

Desde la década de 1910, los niveles de consumo no habían superado los 21 galones al año; sin embargo, había una diferencia significativa. Antes de la Prohibición, la mayoría de los consumidores compraban su cerveza a empresas locales o regionales y más del 85% de la cerveza se servía en barriles en los salones. Tras la Segunda Guerra Mundial, dos cambios significativos alteraron radicalmente el mercado de la cerveza.Entre las Líneas En primer lugar, el número total de cervecerías que operaban se redujo drásticamente. Esto señaló la creciente importancia de las grandes cervecerías nacionales.

Si bien muchas de estas empresas -Anheuser-Busch, Pabst, Schlitz y Blatz- habían adquirido importancia a finales del siglo XIX, la escala de sus operaciones creció enormemente en los años posteriores a la derogación de la prohibición. Desde mediados de la década de 1940 hasta 1980, las cinco mayores cerveceras vieron crecer su cuota de mercado nacional del 19 al 75%. El otro cambio importante se refería a la forma de vender la cerveza.

Antes de la Prohibición, casi toda la cerveza se vendía de bar en bar o en salones; aunque aproximadamente el 10-15% de la cerveza se embotellaba, era mucho más cara que la de barril.Entre las Líneas En 1935, unos años después de la derogación, la American Can Company consiguió enlatar cerveza por primera vez. La difusión de la refrigeración doméstica contribuyó a estimular la demanda de cerveza enlatada y embotellada por parte de los consumidores y, a partir de 1935, las ventas de cerveza de barril disminuyeron notablemente. El auge de la cerveza envasada contribuyó a la creciente consolidación de la industria.

1980-2000: El crecimiento continuo, el movimiento de las microcervecerías y las dimensiones internacionales de la industria cervecera

De 1980 a 2000, la producción de cerveza siguió aumentando, alcanzando casi 200 millones de barriles en 2000. El consumo per cápita alcanzó su nivel más alto registrado en 1981, con 23,8 galones. Desde entonces, sin embargo, los niveles de consumo han descendido un poco, y durante la década de los 90, el consumo se situó normalmente en la franja de los 21-22 galones.

A partir de 1980, el largo descenso del número de cervecerías se ralentizó y luego se invirtió. A juzgar únicamente por el número de cervecerías en funcionamiento, parecía que se había producido un cambio significativo: el número de empresas comenzó a aumentar y, a finales de la década de 1990, cientos de nuevas cervecerías operaban en EE.UU.

Sin embargo, esta cifra es bastante engañosa: la industria en general seguía estando muy concentrada, con un ratio de concentración de tres empresas en 2000 del 81%. Aunque los empresarios y los entusiastas de la cerveza crearon cientos de nuevas cervecerías durante este periodo, la mayoría de ellas eran muy pequeñas, con niveles de producción anual de entre 5.000 y 100.000 barriles.

Como reflejo de su pequeño tamaño, estas nuevas empresas recibieron el apodo de microcervecerías.Entre las Líneas En conjunto, las microcervecerías han crecido hasta representar aproximadamente entre el 5% y el 7% del mercado total de la cerveza. Las microcervecerías representaron una nueva estrategia en la industria cervecera: en lugar de competir en base al precio o la publicidad, intentaron competir en base a las características inherentes del producto.

Hicieron hincapié en la frescura de la cerveza producida localmente; experimentaron con sabores de malta y lúpulo mucho más fuertes; probaron recetas de elaboración nuevas y largamente descartadas, reintroduciendo a menudo estilos que habían sido populares en Estados Unidos décadas atrás.Entre las Líneas En conjunto, estas cervecerías han tenido una influencia mucho mayor de lo que su cuota de mercado podría sugerir. Las tres grandes cerveceras, Anheuser Busch, Miller y Coors, han intentado incorporar ideas del movimiento microcervecero.

Han introducido nuevas marcas de prestigio con el fin de competir por parte de este mercado y, cuando esto ha fracasado, han comprado acciones o el control absoluto de algunas microcervecerías. Una última dimensión de la industria cervecera que ha ido cambiando se refiere al emergente mercado mundial (o global) de la cerveza.

Hasta hace muy poco, Estados Unidos era el mayor mercado de cerveza del mundo: por ello, las cerveceras estadounidenses no han buscado históricamente ventas adicionales en el extranjero, prefiriendo ampliar su cuota de mercado nacional.Entre las Líneas En la década de 1980, Anheuser-Busch comenzó a evaluar sistemáticamente su posición en el mercado. Aunque le había ido muy bien en Estados Unidos, no había explotado los mercados de ultramar, por lo que inició una serie de negocios internacionales.

Poco a poco, pasó de exportar pequeñas cantidades de su marca insignia Budwesier a firmar acuerdos de licencia por los que cerveceras de varios países, como Irlanda, Japón y Argentina, empezaron a fabricar Budweiser para venderla en sus mercados nacionales.Entre las Líneas En 1995, estableció sus primeras fábricas de cerveza fuera de Estados Unidos, una en Inglaterra para el mercado europeo y la otra en China, para dar servicio a los crecientes mercados de China y Asia oriental.

Aunque las cerveceras estadounidenses, como Anheuser-Busch, sólo han empezado a explorar las oportunidades en el extranjero, las empresas extranjeras llevan mucho tiempo apreciando la importancia del mercado estadounidense. A partir de finales de la década de 1990, las importaciones empezaron a aumentar su cuota de mercado y, a principios de la década de 2000, representaban aproximadamente el 12% del gran mercado estadounidense.

Más Información

Las importaciones y las microcervecerías suelen costar más que las cervezas de las tres grandes y ofrecen una gama más amplia de sabores y gustos. Uno de los acontecimientos más interesantes en el mercado internacional de la cerveza se produjo en 2002, cuando South African Breweries (SAB), la cervecera dominante en Sudáfrica, y una empresa activa en Europa, adquirió Miller, la segunda cervecera más grande de EE.UU.

Aunque no se discute ampliamente en EE.UU., esto puede presagiar un movimiento general hacia una mayor integración global en el mercado mundial (o global) de la cerveza. Datos verificados por: Conrad Tema:historia-economica (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo). Tema: historia-empresarial (en esta revista de derecho empresarial, en relación a los consumidores y el derecho de consumo).

(Suprimidos algunos párrafos)

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