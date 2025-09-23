Derecho Empresarial
La Muerte del Trabajo Corporativo
Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.
Publicado el Carreras
•
sep 23
agosto 2025
Anthropic llega a un Acuerdo en una famosa demanda colectiva por derechos de autor de IA presentada por Autores americanos
Anthropic se enfrentaba a la posibilidad de recibir más de un billón de dólares por daños y perjuicios, una suma que podría haber amenazado la…
ago 31
•
Salvador Lorca 📚
7
2
julio 2025
Negociaciones Salariales y Acuerdos Laborales
Conseguir lo que quieres
jul 15
•
Salvador Lorca 📚
9
2
mayo 2025
Cómo Amazon utiliza la IA para Aplastar los Movimientos Sindicales
Desde escáneres de vigilancia hasta modelos predictivos, Amazon ha creado un sistema basado en IA para impedir que se organicen antes de que comiencen.
may 28
•
Salvador Lorca 📚
and
David
7
1
2
Cómo algunas Empresas Americanas Evitan Aranceles
Para eludir los aranceles de Trump, las empresas están encontrando y aplicando formas extrañas pero legales de hacerlo. Ensanchando los límites del…
may 6
•
Salvador Lorca 📚
9
3
5
abril 2025
El estado de las Licencias de Contenidos de IA
OpenAI sigue firmando acuerdos con grandes editores, y puede que nunca haya un momento mejor para hacerlo. Además: Caída antimonopolio de Google.
abr 29
•
Salvador Lorca 📚
5
2
2
¿Cómo Funcionan los Aranceles? ¿A Quiénes Afectan tras las Políticas de Trump?
Se han abandonado décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar estos tratados, fomentar la confianza y desarrollar un sistema para abordar las…
abr 25
•
Salvador Lorca 📚
9
4
4
marzo 2025
Carrefour: El Fondo Activista Whitelight Capital Ataca su Modelo de Franquicia por sus Litigios
Lanza una campaña de activismo contra Carrefour, destacando los riesgos financieros de los litigios de la marca con sus franquiciados. No tiene poder de…
mar 25
•
Salvador Lorca 📚
3
1
Reputación Empresarial: Mark Zuckerberg Nunca Entenderá Por Qué No le Queremos
Dos hombres, una cadena de oro y tres horas de búsqueda de validación. Además, su responsabilidad legal en el escándalo de Cambridge Analytica.
mar 7
•
Salvador Lorca 📚
and
David
4
2
2
febrero 2025
Modelos, Crecimiento, Obstáculos y Financiación: Inteligencia Artificial en el Derecho
Entrevista sobre oportunidades, desafíos e implementación en el mercado de la inteligencia artificial jurídica.
feb 21
•
Salvador Lorca 📚
4
1
1
Cómo Diseñar una Organización para el modo Fundador
Ejemplos de Apple, Airbnb, Shopify y Nvidia
feb 12
•
Salvador Lorca 📚
9
2
5
Evita el Modelo de Socios al 50%: He Aquí Por Qué
No todos los cofundadores son iguales. Un caso práctico y errores comunes a tener en cuenta.
feb 11
•
Salvador Lorca 📚
5
5
1
