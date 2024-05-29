Efectos Comerciales a Cobrar

Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Las cuentas a cobrar son cualquier cantidad que un cliente deba a una empresa por bienes o servicios adquiridos a crédito. El vendedor no recibe un pagaré del comprador, sino que registra el importe adeudado como activo circulante. Las cuentas por cobrar constituyen una parte importante de los activos de muchas empresas y tienden a variar directamente con las ventas.

Las cuentas por cobrar pueden venderse a empresas financieras o pignorarse como garantía para obtener préstamos de bancos comerciales o empresas financieras. Esta financiación difiere del factoring porque no se notifica a los clientes de la empresa que sus cuentas se han vendido o pignorado como garantía, y la empresa sigue siendo responsable de las pérdidas crediticias. Las empresas más pequeñas que no pueden obtener créditos adicionales d…