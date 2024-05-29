Monopolio Natural

Este artículo es un complemento de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior, sobre el monopolio natural.

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Puede interesar respecto a la historia de los Monopolios del Conocimiento, y derecho de la competencia. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Monopolio Natural

Concepto de Monopolio Natural en el ámbito del derecho económico y otros afines: Situación en la cual un proveedor se enfrenta a un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) promedio declinante a lo largo de un rango muy grande de producción con relación a la demanda de un mercado, y de tal modo se convierte en el único proveedor de un bien o servicio. Asunto: derecho-de-la-competencia.