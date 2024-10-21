Derecho Empresarial

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Salvador Lorca 📚
Oct 21, 2024

El periodo reciente ha estado marcado por varias crisis monetarias especulativas: la crisis del Sistema Monetario Europeo en 1992-1993, luego en 1995, la crisis mexicana a finales de 1994, la crisis de los países emergentes en 1997-1998, luego en 2000-2001 y, en cierta medida, en 2013. También fue testigo de la culminación de la unión monetaria en Europa y de la crisis de la eurozona a partir de 2009. Estos acontecimientos han dado un nuevo impulso a la reflexión sobre cuál es el mejor régimen cambiario y cómo evitar futuras crisis.

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El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, sugiere favorecer dos regímenes cambiarios extremos (conocidos como «soluciones de cuña»), la fijeza pura o, por otro lado, la flexibilidad pura, y prohibir todos los sistemas intermedios. También se han planteado preguntas sobre los efectos de la introducción del euro: ¿cómo funcionaría un sistema monetario internacional con dos monedas de reserva, el dólar y el euro? ¿Sería una mejora del sistema actual, en el que el dólar es la moneda dominante?

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Incluso después de tantos años de existencia del euro, el peso del dólar en las reservas mundiales de divisas sigue siendo muy superior al del euro. Antes de plantear estas preguntas, primero debemos describir los distintos regímenes cambiarios y recordar las lecciones que pueden extraerse de la observación de las crisis pasadas.

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Por supuesto, sigue adelante.

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